Em áudio, Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

Quadro histórico do PT do Rio de Janeiro, deputada federal diz que “Lula está sendo desrespeitado” com a decisão do PSB de manter a candidatura de Alessandro Molon edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em áudio que circula nesta quarta-feira (3) em grupos de Whatsapp, a deputada federal Benedita da Silva, quadro histórico do PT do Rio de Janeiro, cobra militantes do partido por posicionamentos, que segundo ela, são prejudiciais ao próprio partido em relação à aliança com o PSB no estado. O destinatário do áudio não é conhecido.

Nesta terça, o Diretório Estadual do PT aprovou resolução retirando o apoio a Marcelo Freixo ao governo do estado, uma vez que o PSB não cumpriu sua parte do acordo ao lançar a candidatura de Alessandro Molon ao Senado. As legendas haviam acertado que a chapa levaria um nome do PT para disputar o Senado - de André Ceciliano, que tem apoio do ex-presidente Lula.

“Eu estou muito indignada com isso”, afirma a deputada no áudio (ouça a íntegra ao final da matéria). “Isso não é papel que se faça”, completa, em crítica dura à postura do PSB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela explica que não ter um nome na disputa ao Senado faz com que o PT perca espaço na eleição: “Você quer que o PT suma do mapa do estado do Rio de Janeiro? E as candidaturas proporcionais sem o 13 nas ruas?”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Benedita também avalia que Freixo está sendo prejudicado por seu próprio partido, que não quer abrir mão do Senado em prol do acordo já firmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Freixo está sendo queimado, e não é pelo PT. O PT está aqui para dar toda a força ao Freixo. Mas peraí, né meu amigo… o maior partido da América Latina, o maior partido de esquerda do Rio de Janeiro fica fora da chapa e você acha que isso é normal, é natural? E vocês acham que é isso que vai deixar o Lula sem palanque? Quem faz o palanque do Lula é o PT”, diz. “Não sei como o Freixo vai subsistir se está num partido que não cumpre acordo”, acrescenta.

“Um partido que está se comportando desse jeito, cujo presidente, o Molon, se recusa a cumprir o próprio acordo que o partido dele fez a nível nacional… por que tem que levar o PT para o último sacrifício?”, questiona ainda a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu sou aliancista de primeira, é interessante que o PT tenha aliança. Mas se não der para ter aliança com o PSB, tenha aliança com outros”, defende.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.