Em carta a presidente do PSDB, Doria reafirma candidatura e diz ser alvo de 'tentativas de golpe'

247 - O presidenciável do PSDB, João Doria, enviou uma carta ao presidente da sigla tucana, Bruno Araújo, para reafirmar que não desistirá da candidatura. O ex-governador de São Paulo também disse ser alvo de tentativas de golpe. O teor do documento foi publicado nesse sábado (14) pelo portal G1.

"Qual foi a nossa surpresa ao saber que, apesar de termos vencido legitimamente as prévias, as tentativas de golpe continuaram acontecendo. As desculpas para isso são as mais estapafúrdias, como, por exemplo, a de que estaríamos mal colocados nas pesquisas de opinião pública e com altos índices de rejeição, cinco meses antes do pleito", afirmou Doria.

De acordo com o tucano, "a cada semana", as movimentações de Bruno Araújo "mudam" e isso "cria insegurança jurídica para os filiados". "Solicitamos que você [Bruno Araújo] respeite o estatuto do PSDB e a vontade democraticamente manifestada pela ampla maioria dos trinta mil eleitores do nosso partido", acrescentou.

