Em crise financeira, Globo vende sede histórica no Rio de Janeiro

247 - O icônico prédio que serviu como sede da Rede Globo desde sua fundação foi vendido para uma construtora imobiliária. Localizado no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, o edifício agora será transformado em um prédio residencial e as unidades já estão em pré-vendas.

Em comunicado ao Notícias da TV, a emissora carioca confirmou que o prédio 266 da Rua Jardim Botânico estava totalmente desocupado, e que a transferência dos profissionais do marketing, assessoria de imprensa e departamento comercial, que trabalhavam no local, aconteceu em 2019. Desde então, o prédio está desocupado.

“A Globo mantém conversas sobre a venda do prédio 266 da Rua Jardim Botânico com o objetivo de alienar o ativo, que está totalmente desocupado desde agosto de 2022, reflexo da natural sinergia gerada pelas operações após a unificação dos negócios no âmbito do programa Uma Só Globo”, diz a nota.

A venda da sede ocorre em meio a um período financeiro desafiador para o grupo Globo, que fechou o último ano no vermelho. Segundo o Notícias da TV, a empresa registrou Ebitda (indicador financeiro que mostra o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) negativo de R$ 41 milhões em 2022.

