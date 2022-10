Em debate na Band, Haddad mostra oposição firme a governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O debate da noite desta segunda-feira (10) entre Fernando Haddad (PT e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidatos ao governo de São Paulo que disputam o segundo turno, evidenciou a polarização nacional que os dois representam.

No encontro promovido pela TV Bandeirantes, questões como redução do ICMS, segurança pública, política armamentista, vacinação contra a covid-19, divulgação de fake news e cultura extrapolam o cenário paulista e refletem a polarização nacional entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Haddad também denunciou o orçamento secreto, mecanismo pelo qual Bolsonaro garante apoio parlamentar com distribuição de recursos a partidos de direita.

Em suas considerações finais, Haddad afirmou que é preciso parceria com o prefeito da capital e com o presidente da República para resolver a questão dos moradores de rua em São Paulo. "É preciso 'ter portas abertas no Planalto' ", algo que Bolsonaro não fez.

