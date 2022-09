Em debate nacionalizado, Haddad trava duelo com bolsonarista Tarcísio de Freitas

O candidato do PT, Fernando Haddad, criticou o governo Bolsonaro por seu comportamento na pandemia da Covid-19 edit

247 - A TV Cultura de São Paulo realizou nesta terça-feira (13), em pool com o portal UOL e o jornal Folha de S. Paulo e redes sociais, o debate entre os candidatos ao governo estadual.

Por mais de duas horas, os candidatos fizeram perguntas uns para os outros e também responderam questionamentos de jornalistas.

O candidato do PT, Fernando Haddad, criticou o governo Bolsonaro por seu comportamento na pandemia de Covid-19 e o corte de verbas da saúde para o próximo ano, proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O alvo do candidato petista foi o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ficou na defensiva quando questionado pela política desastrosa do seu padrinho Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

Haddad rebateu as críticas de corrupção durante os governos do PT afirmando que “ninguém fortaleceu mais os órgãos de combate do que o PT”.

Haddad também criticou o governo de João Doria, do qual o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia foi o vice-governador e representa sua continuidade à frente do Palácio dos Bandeirantes.

