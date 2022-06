Em discurso, Alckmin diz a Lula que MST irá criar fábrica de laticínios, e que irá ao evento de inauguração

Apoie o 247

247 - Candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (2), que irá participar da inauguração de uma fábrica de laticínios do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no dia 24 de junho, em Andradina, interior de São Paulo. A unidade da cooperativa do MST deverá atender 24 assentamentos existentes na região.

"Associativismo e cooperativismo, onde um mais um é mais do que dois", afirmou Alckmin, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. "Aliás, presidente, o MST vai estar inaugurando uma grande laticínios em Andradina. Cooperativa. Esse é o grande caminho", disse Alckmin a Lula durante o discurso.

O socialista deverá participar da inauguração da Coapar ao lado do líder do MST, Gilmar Mauro. A unidade deverá produzir 15 tipos diferentes de produtos lácteos, beneficiando inicialmente dez mil litros de leite por dia e terá capacidade total para processar até 25 mil litros por turno.

“O MST e Alckmin tiveram relação considerada republicana por ambas as partes durante os anos em que ele foi governador de São Paulo. Durante as tratativas para que o ex-tucano se tornasse vice na chapa de Lula, lideranças do MST disseram não se opor”, ressalta a reportagem.

