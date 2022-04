Em encontro com jovens de Heliópolis, Lula reforça importância do título aos 16: "se não fica difícil mudar o país"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (21) de um encontro com jovens de Heliópolis, maior comunidade de São Paulo, que possui hoje 200 mil habitantes. A ação foi promovida pela União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (Unas).

Lula reforçou durante o encontro a importância do engajamento juvenil. "Se a juventude não se mobilizar com 18 anos, não tiver vontade, fica muito difícil mudar o país. Se você quer mudar a sua cidade, você tem que participar, tirar o título de eleitor e participar da democracia do país".

Ele também destacou as políticas de igualdade social que foram marcas de sua gestão. "Fizemos mais de 170 campi avançados pelo país, fizemos faculdades de medicina em diversas cidades. As pessoas não podem ter seu acesso à educação definido pelo berço em que nasceram".

"O papel do Estado é criar oportunidade, sem olhar a quem. O Estado tem que garantir ao povo a oportunidade de estudar e depois a oportunidade de trabalhar", finalizou.

Durante o ato, diversas lideranças comunitárias pegaram o microfone para lembrar as políticas públicas criadas durante os governos do ex-presidente que foram essenciais para a democratização do acesso ao ensino superior e que também promoveram o acesso à renda, como o Bolsa Família, A faixa 1 do Minha Casa Minha Vida e o ProUni.

As lideranças também destacaram o valioso papel da juventude, das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQI+ numa democracia.

Conversa de Lula com jovens de Heliópolis https://t.co/cw2XMJT6vf





