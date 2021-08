Em espionagem, Exército diz que Freixo é “forte influenciador de massas radicais”

Em relatório do Centro de Comunicação Social do Exército, o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) foi classificado como "forte influenciador de massas radicais". A espionagem aconteceu durante a tramitação de projeto de lei que garantiu um regime especial de previdência para os militares edit

247 - O Centro de Comunicação Social do Exército espionou políticos durante a tramitação do Projeto de Lei 1.645/2019, que garantiu um regime especial de previdência para os militares. A revista Sociedade Militar tornou público o relatório nesta segunda-feira (23). Entre os citados estão os deputados federais Glauber Braga e Talíria Petrone, ambos do PSOL-RJ. O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) foi classificado como "forte influenciador de massas radicais" no Twitter.

De acordo com o relatório, "os parlamentares da bancada do Rio de Janeiro oriundos do partido em tela lideram a oposição ao PL e fortalecem em suas postagens a narrativa que afirma a posição do governo e do Ministério da Defesa em não se preocupar com as praças de baixa patente".

"Cabe ressaltar que o Dep Marcelo Freixo é um forte influenciador de massas radicais no Twitter e possui expressão com seus mais de 1 milhão de seguidores. Não foi verificado apoio de outros atores do PSOL que também são influentes nas redes sociais como a Dep Sâmia Bomfim, o Dep David Miranda e Guilherme Boulos", disse o texto.

De acordo com o documento, o seu objetivo foi "acompanhar e analisar as publicações sobre a tramitação do Projeto de Lei 1645/2019, que versa sobre a reestruturação da carreira dos militares, avaliando o impacto na imagem do Exército Brasileiro".

O governo fez a divisão em seis os grupos espionados. "Grupo Cidadãos; Grupo Político; Grupo Mídia e Blogs de Mídia; Grupo Militares Forças Armadas; Grupo Militares Forças Auxiliares Estados. Grupo Associações de Militares – perfil de entidades agregadoras de militares da reserva".

Acesse a íntegra do relatório

