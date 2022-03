Em evento do MTST, menino se emociona ao encontrar Lula

O pequeno Breno, de oito anos, emocionou os presentes ao subir ao palco e dar um longo abraço no ex-presidente edit

247 - A visita que Luiz Inácio Lula da Silva fez ao condomínio construído pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) em São Paulo foi marcada pela emoção do encontro do pequeno Breno, de oito anos, que subiu ao palco e deu um longo abraço no ex-presidente.

Breno subiu ao palco no momento em que o líder do MTST e pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) discursava. “Como é bonito. Vou até parar aqui. Como é bonita esta cena”, disse Boulos ao perceber a emoção do Breno. “

Uma salva de palmas para o Breno, com oito anos, que simboliza o sentimento de toda uma geração neste país que quer voltar a sonhar, a ter futuro, completou Boulos. Breno permaneceu sentado ao lado de Lula até o final do evento.

