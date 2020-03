Em meio à ânsia por estocagem, preço do botijão de gás dispara em São Paulo

247 - Moradores de São Paulo em quarentena deram início a mais um processo irracional d eestocagem de produtos: eles passaram a estocar de dois a três botijões de gás, com medo de ficar sem o produto.

A reportagem do portal Uol destaca que "além do estoque, houve aumento na demanda do botijão, porque as pessoas estão ficando mais em casa e, assim, gastando mais gás, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo). Esses dois fatos resultaram em um aumento do valor do botijão de gás em diversos bairros da capital paulista."

A matéria ainda acrescenta que "essa subida de preço acontece dias após a Petrobras anunciar uma redução de 5% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) em suas refinarias, tanto para os botijões de uso residencial, quanto os de uso comercial e industrial."