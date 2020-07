Em meio a expansão da covid, Doria antecipa reabertura de academias de ginástica e causa apreensão

Mesmo com o crescimento dos casos e das mortes no estado, o governo João Doria (PSDB) divulgou nesta nesta sexta-feira, 3 de julho, a liberação do funcionamento de academias de ginástica e eventos, relaxando a quarentena. Os setores já poderão abrir na fase amarela (três) edit

247 - João Doria resolveu antecipar o retorno ao funcionamento das academias de ginástica e eventos. A informação foi divulgada no Palácio dos Bandeirantes. A liberação das academias e eventos surpreendeu a gestão Bruno Covas (PSDB.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “para as academias, na capital, a reabertura já poderá acontecer na próxima semana, desde que haja aprovação de protocolos pela prefeitura. Mas em relação aos eventos a previsão é que possa acontecer apenas no fim do mês, dependendo de como estiverem os índices.”

A matéria ainda informa que “os eventos só poderão acontecer após a localidade onde estão permanecer durante 28 dias seguidos na fase 3 (amarela). As atividades incluídas, segundo o governo, incluem museus, galerias de arte, bibliotecas, teatros, cinemas, salas de espetáculo. Para os eventos do setor comercial, estão incluídas feiras convenções e congressos. Até mesmo atividades esportivas entraram no pacote.”

