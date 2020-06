Em meio à pandemia 'São Paulo vive o maior apartheid social do país', alerta historiador

Sputnik - Os dados publicados na terça-feira (2) pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) citam o quadro do estado de São Paulo com preocupação, explicitando que a população negra tem 62% mais risco de morrer em meio à pandemia do que as pessoas brancas. São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia no Brasil, com 123.483 casos confirmados e 8.276 mortes.

Para Adalmir Leonídio, professor de História do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Observatório de Criminalização da Pobreza e dos Movimentos Sociais, o quadro pode indicar um "mecanismo de controle populacional".

"Podemos estar diante aí, ainda que isso não seja intencional, de um perverso mecanismo de controle populacional. É o que vejo nesse movimento todo em relação à posição do governo - dos governos, eu diria, no mundo todo praticamente - em relação a essa vulnerabilidade das populações mais desassistidas frente à pandemia", diz Leonídio em entrevista à Sputnik Brasil.

O estudioso ressalta que no Brasil os negros são maioria nos chamados "territórios da pobreza", onde os indicadores de vida são ruins. Entre eles a alimentação, o acesso ao saneamento básico e a habitação, condições que ampliam a vulnerabilidade dessas populações diante da pandemia.

"Tudo isso, obviamente, fica óbvio, fragiliza bastante a saúde dessas pessoas, tornando-as, assim, mais vulneráveis a doenças em geral, em particular, nesse caso agora, à COVID-19", afirma.

O pesquisador também ressalta que as populações desses territórios têm menor acesso aos serviços de saúde e também à informação, tanto Internet como outros meios mais tradicionais. Além de todas essas questões, o trabalho é também um fator de risco nas populações mais pobres, de maioria negra, conforme avalia o pesquisador.

"Eles [as populações pobres] em geral se envolvem com os serviços de maior risco, o que os torna ainda mais vulneráveis nessa situação de pandemia", aponta Leonídio.

Para o historiador, dado o quadro de pobreza que predomina entre a população negra no Brasil, os apontamentos do Alto Comissariado da ONU são precisos. O pesquisador acrescenta, porém, que é necessário evidenciar que a situação de São Paulo não é melhor do que a do resto do país em relação à pobreza.

"São Paulo vive o maior apartheid social do país e só não diria que é um dos maiores apartheids sociais do mundo porque não conheço as outras realidades do mundo, como a Índia, por exemplo. Mas não tenho a menor dúvida de que no país, São Paulo tem o maior apartheid social, onde as diferenças, o abismo social entre pobres e ricos, são enormes", ressalta o pesquisador da USP.

Para o historiador, o Brasil tem, em geral, uma das situações mais difíceis mundialmente para as populações mais pobres, de maioria negra.

