Em Minas Gerais, Lula tem 46% contra 28% de Bolsonaro, indica Quaest

Minas Gerais costuma refletir o resultado da eleição. O candidato a presidente que vence no estado acaba sendo eleito edit

247 - Pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial, mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem boa vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, estado que costuma refletir o resultado geral das eleições. O candidato a presidente que vence em Minas acaba sendo eleito.

Lula tem 46% contra 28% de Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT), o terceiro colocado, aparece com 6%.

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 55% das intenções de voto contra 30% do atual chefe do governo federal.

A pesquisa ouviu 1.480 eleitores de Minas Gerais presencialmente entre 2 e 5 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01319/2022.

