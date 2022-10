Em Minas, Simone Tebet participa dos primeiros atos de rua ao lado de Lula

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A senadora e ex-candidata à presidência Simone Tebet (MDB) participa nesta sexta-feira (21) dos primeiros atos de rua ao lado do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ambos estarão juntos em caminhada em Teófilo Otoni (MG) nesta manhã e à tarde, a partir de 17h, em Juiz de Fora (MG).

Na noite de ontem, Tebet participou de ato em Brasília, no setor comercial sul, em apoio a Lula e saiu em defesa da democracia. Disse que “não existem dois candidatos à Presidência da República neste segundo turno. Só tem um que é democrata e se chama Luiz Inácio Lula da Silva”.

“A democracia é o grande guarda-chuva a garantir o meu direito individual, o seu direito individual, o nosso direito coletivo a estar em praça pública, a ter liberdade e a ter a soberania do voto”, disse.

Acompanhada da senadora Leila Barros (PDT) e do ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB), Tebet discursou para a multidão reunida no centro da capital federal. “Eu sei que estou do lado certo da história. Nós estamos do lado certo da história. Nós vamos ganhar e o presidente Lula vai voltar a governar esse país”, afirmou. “Eu quero de volta um governo humano. O presidente Lula e eu temos grandes diferenças políticas e econômicas. Mas tem algo muito maior que nos une: o amor pelo nosso povo. E nós colocamos as pessoas em primeiro lugar”.

Tebet disse que será preciso reconstruir o país e unir novamente o povo. “Um Brasil que ame a todos, que não deixe ninguém para trás, que não olhe a cor da pele, a religião que tem, a orientação sexual. O que importa são as pessoas”, defendeu.

Presença em Minas

A presença de Lula e Simone em Minas é estratégica. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e o governador eleito no primeiro turno Romeu Zema joga pesado para aglutinar apoio a Bolsonaro.

Segundo a coluna Radar de Robson Bonin na Veja, Zema recebe dinheiro de mineradoras para cooptar prefeitos a apoiar Bolsonaro.

Lula e Simone Tebet também fazem atos em Minas neste sábado (22), com uma caminhada que sai do bairro Venda Nova, na capital mineira, e vai até o distrito de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Em Minas, Lula teve no primeiro turno 48,29% dos votos válidos contra 43,60% de Bolsonaro, uma vantagem de pouco mais de 560.000 votos.

