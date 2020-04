Em Paraisópolis, moradores ignoram pandemia do coronavírus

"Eu não estou nem aí para esse coronavírus", afirmou um dos passantes no bairro da Paraisópolis (SP). Oito diagnósticos foram confirmados no bairro onde vivem 45 mil pessoas por km², de acordo com dados do IBGE. Quatro pessoas morreram edit

247 - Bairro de maior densidade populacional do País, Paraisópolis, favela com 100 mil habitantes na zona sul de São Paulo, nem parece estar localizado em um estado que é o epicentro da epidemia do coronavírus no Brasil - também está em quarentena há duas semanas e tem 4,8 mil casos de coronavírus, além de 304 mortes. "Eu não estou nem aí para esse coronavírus", afirmou um dos passantes. As informações são do portal DW. Oito diagnósticos foram confirmados no bairro onde vivem 45 mil pessoas por km², de acordo com o IBGE. Quatro pessoas morreram.

Além dos óbitos, cerca 60 pessoas apresentam sintomas típicos da covid-19 e foram encaminhadas para hospitais da região. Nenhum dos casos ainda foi confirmado devido ao acúmulo de testes na fila de espera.

O presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis, Gilson Rodrigues, está preocupado. "O pessoal tem esta mentalidade de que a covid-19 é doença de rico e não segue as orientações. Quando finalmente passou um pouco a adotar o confinamento, veio Jair Bolsonaro e desmobilizou tudo", afirma Rodrigues.

Bolsonaro classificou a doença como "gripezinha" e pediu a reabertura do comércio.

Com mais de 20 anos de profissão, o cardiologista Luiz Carlos Barbosa, que atua em uma base médica improvisada na favela, alerta para a gravidade da situação.

"Veremos um grande aumento dos casos nas próximas semanas, as pessoas simplesmente não estão respeitando a quarentena por aqui. O vírus está circulando livremente, cada dia atendemos mais pessoas com casos graves de falta de ar, que encaminhamos para hospitais da região", diz.

