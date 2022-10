Em primeiro ato com Tebet, Lula reúne multidão em Teófilo Otoni e alfineta Zema

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu uma multidão no início da tarde desta sexta-feira (21) em caminhada na cidade de Teófilo Otoni. O município do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, é disputado pelas duas campanhas na reta final da eleição.

Este foi o primeiro comício em que Lula participou ao lado da senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa à presidência.

De cima do carro, Simone discursou com bom humor, animou a militância a digitar o 13 nas urnas no dia 30 de outubro, data do segundo turno, e defendeu que eleitores mandem “o Jair embora”.

Em sua fala, Lula lembrou que desde 1970 frequenta a região: “Em 1980 eu vim nessa terra para fundar o PT”.

E alfinetou o governador Romeu Zema (Novo): “o governador, durante a campanha do primeiro turno, fingia que não tinha candidato a presidente. Agora que ele ganhou as eleições, caiu a máscara. Ele é bolsonarista e agora está assumindo”.

“Ele vai vir aqui essa semana com o Bolsonaro e precisa que vocês digam para ele que vocês já têm candidato”, continuou Lula, se referindo ao ato de Bolsonaro que deve acontecer na próxima quarta-feira (26) na cidade.

“Vocês não precisam xingar ninguém, nem falar palavrão. Só falar que vocês têm consciência política e que o número de vocês é o 13”, afirmou o ex-presidente.

A cidade é hoje governada pelo PT (Daniel Batista Sucupira, mas, na disputa ao Senado Federal, deu vantagem ao deputado estadual Cleitinho Azevedo, do PSC, que apoia Bolsonaro.

