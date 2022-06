Em quarto lugar nas pesquisas, Garcia diz que não será 'parque de diversões' do PT ou do clã Bolsonaro

Segundo Rodrigo Garcia, sua candidatura à reeleição tem como objetivo "preservar" as conquistas do PSDB em São Paulo edit

247 - Candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que não servirá de “parque de diversões” do PT ou do clã Bolsonaro. Segundo as pesquisas de intenção de voto, Garcia aparece em quarto lugar na preferência do eleitorado.

A disputa pelo Palácio dos Bandeirantes é liderada por Fernando Haddad (PT), que tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seguida aparecem o ex-governador Márcio França (PSB) e o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (PSC), apoiado por Jair Bolsonaro.

De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a crítica aos adversários foi feita durante um jantar com empresários do Grupo Esfera nesta terça-feira (31). No encontro, Garcia disse o objetivo maior de sua candidatura à reeleição é “preservar” as conquistas do estado.

Nesta linha, ele criticou duramente Tarcísio Freitas por ter deixado São Paulo fora da duplicação da rodovia Rio-Santos por meio da concessão da Rodovia Nova Dutra.

