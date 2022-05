Em reunião secreta, Lula discute aliança em Minas com Kalil e Kassab

Em reunião em São Paulo, Lula recebeu do PSD a proposta do PT apoiar Kalil para governador e indicar o candidato a vice. Pela proposta, PT desistiria de candidatura ao Senado edit

Igor Gadelha, Metrópoles - O ex-presidente Lula se reuniu secretamente na última sexta-feira (13/5), em São Paulo, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) e com presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O encontro ocorreu durante um café da manhã na casa de Lula e contou ainda com as presenças da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do presidente da Assembleia Legislativa mineira, Agostinho Patrus (PSD).

Na reunião, o PSD levou uma sugestão de acordo para as eleições em Minas. Pela proposta, o PT apoiaria a candidatura de Kalil ao governo de Minas e, em troca, indicaria a vaga de vice-governador na chapa. Por esse arranjo, o PT precisará desistir de lançar o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), ao Senado, enquanto o PSD terá de abrir mão de ter uma chapa pura com Agostinho Patrus de candidato a vice de Kalil. A vaga ao Senado na chapa, no entanto, permaneceria com a legenda comandada por Kassab. O partido pretende lançar o atual senador Alexandre Silveira (MG) à reeleição.

