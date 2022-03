Em São Paulo, Lula tem 39% contra 25% de Bolsonaro, aponta pesquisa Quaest

Pesquisa Genial Quaest aponta que o ex-presidente venceria com folga em todos os cenários tanto no primeiro como no segundo turno da eleição edit

247 - Pesquisa Quaest realizada presencialmente e patrocinada pelo Banco Genial aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva )PT) lidera a disputa presidencial no estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, em um cenário com nove candidatos, Lula tem 39% das intenções de voto do eleitorado paulista, contra 25% de Jair Bolsonaro (PL).

Em seguida aparecem o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) - considerado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente -, com 8%, Ciro Gomes (PDT), com 5%.O governador João Doria (PSDB) registra 3% das intenções de voto e os demais registram apenas 1% ou não pontuaram.

Em um segundo cenário, com menos candidatos, Lula também se mantém à frente dos demais postulantes registrando 40% da preferência eleitoral dos paulistas. Nesta modelagem, Bolsonaro aparece com 26% e Ciro Gomes com 8%. Em seguida estão João Doria, com 5%, e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), com 3%.

Lula também venceria o pleito em São Paulo em um eventual segundo turno com 48% contra 31% de Bolsonaro, Caso a disputa fosse com Moro, o petista teria 45% e o ex-juiz 32% dos votos válidos. Lula também teria 48% da preferência do eleitorado paulista contra 18% do atual governador.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.640 pessoas entre 11 e 14 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-03634/2022.

