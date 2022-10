Em SP, Bolsonaro tem 49% e Lula tem 43%, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha para presidente entre eleitores do estado de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira (27) mostra que Jair Bolsonaro (PL) lidera com 49% das intenções de votos totais e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43%. Votos brancos e nulos somam 6% e indecisos, 2%.

No primeiro turno, Bolsonaro venceu no estado de São Paulo (com 47,71% dos votos válidos, que desconsideram brancos e nulos), contra 40,89% de Lula.

Em nível nacional, Lula tem 49% dos votos totais, contra 44% de Bolsonaro, 5% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

A pesquisa Datafolha ouviu 1.022 pessoas no estado de São Paulo, entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

