Em SP, "influenciadora" se gaba por enganar motoboy ao pagar lanche com nota falsa de R$ 100

247 - Uma influenciadora digital de Praia Grande, no litoral de São Paulo, compartilhou com seus seguidores o momento em que enganava um entregador e pagava um lanche com dinheiro falso. A jovem pediu um combo e utilizou uma nota de R$ 100 que, na verdade, era de mentira. Ela usou o próprio perfil para "se gabar" do feito, a história viralizou, e gerou revolta entre colegas do profissional e outros internautas. A reportagem é do portal G1.

No vídeo postado pela jovem, que soma mais de 10 mil seguidores em seu perfil em uma rede social, ela apresenta o combo de lanches que comprou, mostrando que estava com outras pessoas no momento da gravação, e diz:

"Gente, nós somos muito olho gordo, né. Aí gente, vocês não sabem o que a gente fez. Nós tínhamos uma nota falsa, né, de R$ 100, aí, a gente estava com a maior fome. Aí, falamos: 'vamos tentar passar essa nota falsa, e falamos vamos. Aí, tá bom, pedimos o lanche, que deu R$ 94, sobrou R$ 5, e deu certo, a nota falsa e tudo isso de lanche, nem aguentamos comer tudo", relata rindo.

Em seguida, ela ainda acrescenta que não sabia se iria dar certo, e que, por isso, não colocou o endereço de sua casa na entrega, mas o da esquina, para que o motoboy não a localizasse, caso notasse que a nota não era verdadeira. "Nossa, já pensou, o motoboy me segue?", finaliza rindo.

Após o episódio, um outro entregador, que não foi a vítima do caso, recebeu as imagens postadas pela blogueira e fez uma postagem em seu perfil, dizendo que estava indignado com a atitude dela. "Essa história começou porque tenho um grupo de motoboys, porque também sou, e um parceiro nosso postou. Aí, assisti o vídeo e fiquei indignado, porque a gente que é motoboy está na luta todo dia aí, tentando ganhar o pão de cada dia, aí vem uma pilantra dessa e passa nota falsa", lamenta.

Ela afirmou que não quer se posicionar sobre o ocorrido, pois "já colocou uma pedra no assunto e já pagou ao motoboy".

