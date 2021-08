Em Uberlândia, Bolsonaro participa de segunda motociata em dia de semana

Pela manhã, o chefe do governo federal participou de inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro edit

Por Mariana Costa e Flávia Said, Metrópoles - Após cerimônia de inauguração do Complexo de Captação e Tratamento de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro, em Uberlândia (MG), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abriu uma live no Facebook cumprimentando apoiadores, sem máscara de proteção contra a Covid-19, nas ruas do município mineiro.

Durante a tarde desta terça-feira (31/8), o chefe do Executivo participa da segunda motociata em dia de semana e durante expediente de trabalho. É o nono passeio de moto do ano.

O presidente tinha somente um compromisso oficial na agenda oficial desta terça-feira: a inauguração do complexo de captação e tratamento de água, que ocorreu entre 10h30 e 11h30. Ele decolou da base aérea antes das 9h. Antes de viajar, conversou por cerca de 15 minutos com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

