Emerson Osasco se torna símbolo da resistência ao fascismo bolsonarista

247 – "No momento atual, o vírus mais perigoso é o vírus da ditadura, o vírus do fascismo. Não vamos recuar e não vamos nos calar", disse o militante Emerson Osasco, que, ontem, enfrentou sozinho uma horda de fascistas na Avenida Paulista, com uma camisa em homenagem a Malcom X. "Jamais aceitaremos e não vamos nos calar, o Brasil passa por um momento muito difícil mas tenho fé no povo Brasileiro, unidos venceremos, por que #SomosFeitosDeLuta #Antifascista #NoRacism #SomosDemocracia", afirmou ainda Emerson. Confira seu vídeo e algumas reações:

Alguém avise a este homem que pode contar comigo para TUDO. Alguém sabe quem é?



Uma das imagens mais fortes de resistência q já vi na vida.



NÓS VAMOS VENCER OS FASCISTAS E NAZISTAS!!!pic.twitter.com/NgFXY9Y9ld — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) May 31, 2020

Não consegui saber o nome desse cara super corajoso diante das hordas de fascistas ao redor. Quanta dignidade. https://t.co/FEwgT0QK3f — marcia tiburi (@marciatiburi) June 1, 2020

