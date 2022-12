Empresa ligada a Feder, futuro secretário de Educação em SP, faturou R$ 192 mi com pasta que ele irá mesmo chefiar

Apoie o 247

247 - Uma empresa de informática da qual o futuro secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, é membro efetivo do conselho de administração faturou R$ 192 milhões com a venda de equipamentos para a pasta que ele irá comandar a partir de janeiro do ano que vem, no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). As informações são do portal Metrópoles.

Renato Feder foi co-CEO da Multilaser Industrial S/A entre 2003 e 2018, quando passou a exercer os cargos de vice-presidente da empresa e de presidente do conselho. Em 2019, ele renunciou após assumir a pasta da Educação no governo de Ratinho Júnior (PSD) no Paraná e, desde maio do ano passado, é conselheiro da companhia.

Um levantamento feito pelo Metrópoles a partir de dados da Secretaria da Fazenda paulista mostra que, em 2021, a Multilaser recebeu R$ 181,8 milhões da Secretaria da Educação, com a venda de tablets e notebooks para a rede paulista de ensino, que ele comandará a partir de janeiro.

Atual secretário da Educação do Paraná, Feder foi alvo de protestos por implantar EAD em sala de aula sem professor, e responsável por colocar 207 escolas em modelo cívico-militar no estado. As informações são do portal G1.

Feder também já defendeu a extinção dos ministérios da Educação e da Saúde.

Em novembro de 2021, o governo do Paraná contratou uma faculdade particular para dar aulas à distância aos alunos do ensino médio, em disciplinas profissionalizantes.

