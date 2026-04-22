Empresário é morto com 23 tiros em abordagem da PM após voltar de festa no Rio

247 - O empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, morreu após ser baleado durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (22), na Pavuna, Zona Norte do Rio. O caso foi divulgado pelo g1 e está sob investigação das autoridades.

Segundo relatos, Daniel estava em uma picape com três amigos, retornando de um pagode, quando o veículo foi interceptado por policiais do 41º BPM. Durante a ação, o empresário foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos.

Familiares contestam a versão da abordagem e afirmam que não houve qualquer reação por parte dos ocupantes do veículo. Em declaração, a irmã da vítima criticou a ação policial: “Foram 23 tiros. Então, 23 tiros não é ordem de parada. Não teve revide, porque não tinha arma dentro do carro. Meu irmão é mais uma vítima do Estado, desse Estado despreparado que atira para matar”.

A mãe de Daniel também relatou indignação com a conduta dos agentes no local. “Eu vi o despreparo. Eu vi todos os policiais aqui parados, vendo o absurdo que eles tinham feito”, afirmou.Em nota, a Polícia Militar informou que realizava patrulhamento na região quando abordou o veículo, mas não detalhou o motivo da ação. A corporação confirmou que um homem foi baleado durante a ocorrência, mas não divulgou oficialmente o número de disparos efetuados.

A Polícia Civil realizou perícia no local, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e o que levou à morte do empresário.

A Polícia Militar também informou que instaurou um procedimento interno para apurar a conduta dos agentes envolvidos. O corpo de Daniel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).Morador da Pavuna há mais de duas décadas, o empresário deixa esposa e uma filha de quatro anos. O caso reacende o debate sobre abordagens policiais e uso da força em operações nas áreas urbanas do Rio de Janeiro.