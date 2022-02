Empresário morto pela esposa militar em SP a havia conhecido pela web poucos meses antes do crime

Segundo um amigo do empresário Bruno Piva Júnior, de 52 anos, morto pela esposa, uma tenente, os dois estavam casados cerca de cinco meses antes do crime edit

247 - Um amigo do empresário Bruno Piva Júnior, de 52 anos, baleado e morto pela esposa, a tenente dentista do Exército Karina de Freitas Fogolin, de 41, disse que a vítima conheceu a companheira pela internet. De acordo com o colega, os dois estavam casados desde julho de 2021, cerca de cinco meses antes do crime. Bruno morreu após passar mais de 50 dias internado. O crime ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, no começo de dezembro de 2021.

"O Bruno sempre foi uma pessoa que respeitou muito as mulheres", disse Piva. "A filha dele está muito abalada, ele era uma pessoa muito querida por muita gente", acrescentou. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

O amigo disse que Bruno sempre teve boas condições financeiras, e não precisaria do dinheiro da esposa. "Por isso, a gente acredita que ele não iria desviar dinheiro dela. Ele sempre teve dinheiro", afirma.

Em depoimento, Karina afirmou que era agredida pelo marido, e que ele desviou dinheiro dela.

Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi investigado pelo 2º DP de Praia Grande. A suspeita foi indiciada por homicídio tentado no momento do flagrante, e a Justiça concedeu sua liberdade provisória.

O advogado Alexsandro da Silva Martori, que representa a família do empresário, afirmou que está em contato com o Ministério Público e aguardando o parecer policial sobre as provas que já estão nos autos. "Fizemos algumas observações sobre as imagens, e no momento oportuno, haverá a manifestação do MP sobre estas observações", continuou.

A missa de sétimo dia do empresário aconteceu na Igreja Santíssima Virgem, em São Bernardo do Campo (SP), na noite dessa segunda-feira (31). A Polícia Civil segue investigando o caso.

