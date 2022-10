Empresário que lambeu cano de arma é preso por ameaçar homem com faca

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário José Sabatini, de 71 anos, foi preso nessa terça-feira (4) pela Polícia Militar na cidade de Artur Nogueira, Região Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, por ter ameaçado um morador do município com uma faca. Uma espingarda e um revólver do empresário foram apreendidos por policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) no último dia 28 de setembro.

A Polícia Civil investiga o empresário por ter aparecido em um vídeo lambendo o cano de uma espingarda. Ele pediu que Jair Bolsonaro (PL) dê um golpe no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional.

A conduta do empresário é investigada pelo 3° Distrito Policial e pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.