Empresário relata temor de ser morto por proprietário de padaria em Alphaville

247 – Alan de Barros, empresário de 32 anos, descreveu uma experiência assustadora ao ser ameaçado por Silvio Mazzafiori, dono da padaria Empório Bethaville, localizada em Alphaville, região metropolitana de São Paulo. Barros alegou ter sido confrontado de forma agressiva pelo comerciante, que o perseguiu com um pedaço de madeira, levantando temores de um desfecho fatal.

A situação ficou evidente em vídeos compartilhados nas redes sociais, onde o dono do estabelecimento é visto portando um pedaço de madeira enquanto profere ameaças de morte contra Barros e seus acompanhantes.

O empresário, que reside em Dubai há um ano, retornou ao Brasil para apoiar seus empreendimentos e encontrar amigos. Durante um encontro casual na padaria, por volta das 12h30 de quarta-feira, 31, Barros utilizou seu notebook para discutir assuntos relacionados aos negócios, o que desencadeou uma discussão acalorada com o proprietário.

Após o incidente, Barros acionou a Polícia Militar e foi acompanhado até o 1.º Distrito Policial de Barueri, onde formalizou sua queixa. Seu advogado, Leonardo Dechatnik, tomou medidas legais, protocolando uma queixa-crime contra o proprietário da padaria por injúria, ameaça e tentativa de homicídio, segundo reportagem do Estado de S. Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou o registro do caso como ameaça na delegacia local e garantiu que as corregedorias estão abertas para receber possíveis denúncias contra os policiais presentes no momento do incidente.

