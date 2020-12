Empresários de bares e restaurantes pressionam governo de SP contra isolamento social

Por determinação do governador João Doria (PSDB), desde sábado, 12, os bares só podem funcionar até as 20h, quando antes podiam operar até as 22h. Já os restaurantes podem funcionar até as 22h, mas o limite para vender bebidas alcóolicas é 20h edit

247 - A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Abrasel-SP) vai entrar com duas ações judiciais contra as novas restrições do governo do estado que afetam o funcionamento do setor. Segundo a entidade, as medidas do governador de João Doria (PSDB) prejudicam as finanças destes estabelecimentos.

Por determinação de Doria, desde sábado, 12, os bares só podem funcionar até as 20h, quando antes podiam operar até as 22h. Já os restaurantes podem funcionar até as 22h, mas o limite para vender bebidas alcóolicas é 20h.

A Abrasel afirma, em nota, que uma das ações visa a liberar a venda de bebidas alcoólicas nos restaurantes, enquanto a outra busca suspender as restrições ao setor consideradas "abusivas”.

Diante da crise econômica e do isolamento social, a associação já havia afirmado que , apenas na capital paulista, cerca de 12 mil estabelecimentos haviam fechado as portas definitivamente até meados de 2020. No estado de São Paulo, esse número já teria atingido 50 mil.

O conhecimento liberta. Saiba mais