Empresas de helicóptero chegam a cobrar R$ 95 mil para buscar turistas São Sebastião após chuvas

Agenda do Poder - Empresas de helicóptero cobram até R$ 95 mil para buscar turistas em São Sebastião, a cidade mais castigada pelas chuvas do fim de semana, no litoral norte de São Paulo.

Em Maresias e Camburi, praias com condomínios de luxo, casos sofreram inundações, carros ficaram destruídos e turistas acabaram ilhados.

Com bloqueios nas estradas e trechos completamente destroçados por deslizamentos de terra, turistas mais ricos têm recorrido a voos de helicóptero para deixar áreas atingidas pela tragédia no litoral norte paulista.

>>> Água por R$ 93, macarrão por R$ 20 e café por quase R$ 30: Procon investiga preços abusivos após enchentes em SP

O Metrópoles entrou em contato com empresas e fez orçamentos de voo de helicóptero a partir de São Sebastião nesta quarta-feira (22/2).

Voos fretados com destino à capital paulista estão disputados e chegam a registrar filas de espera, segundo relatos. Para tentar acelerar a saída do local, turistas fretam até helicópteros para o interior.

Para Itapeva, município da região de Sorocaba, o táxi aéreo custa R$ 95,6 mil, saindo da Praia do Camburi, o maior valor encontrado. O voo é em aeronave Sikorsky s-76, cliamatizada e com bancos de couro, para até 12 pessoas.

Com pouso em Congonhas, na zona sul da capital, opções de voo variam de R$ 24,5 mil a R$ 42,9 mil. Já para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, a viagem de helicóptero sai R$ 14,4 mil a R$ 55,5 mil.

