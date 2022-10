Empresas de saneamento, como a Sabesp, que Tarcísio quer privatizar, são as mais reestatizadas em nível mundial

Levantamento realizado pela Public Services aponta que as reestatizações que mais aconteceram nos últimos anos foram no setor de serviços integrados de água edit

247 - As privatizações voltaram ao debate eleitoral na reta final do segundo turno após o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo, levantar a possibilidade de privatizar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Um ranking internacional, contudo, aponta que as empresas de saneamento entregues à iniciativa privada são as que mais foram reestatizadas em nível mundial.

De acordo com a Folha de S. Paulo, um levantamento internacional realizado pela Public Services “aponta que as reestatizações que mais aconteceram nos últimos anos no mundo foram no setor de serviços integrados de água, como tratamento de esgoto e fornecimento de água potável.

Segundo a Public Services, 226 empresas do setor de serviços integrados de água foram reestatizadas no mundo nos últimos anos, ou seja, foram privatizadas e voltaram a ser públicas por motivos diversos: fim de contrato, quebra de cláusulas contratuais, desistência ou falência das empresas privadas, entre outros.”

Em seguida, aparecem as “empresas de energia elétrica (167), fibra ótica (126), gás (64), fornecimento de água potável (80) e coleta de resíduos (60)”. A base de dados da Public Services, criada a partir de uma parceria do Transnational Institute (TNI), sediado em Amsterdam (Holanda), com o projeto Globalmun, da Universidade de Glasgow (Escócia), foi lançada em fevereiro de 2021.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT), adversário do bolsonarista na disputa estadual, também tem alertado que a entrega da estatal para a iniciativa privada resultará em um aumento das tarifas.

