Energisa vence leilão da privatização da ES Gás com lance de R$ 1,42 bilhão

247 - A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) foi vendida nesta sexta-feira (31) por R$ 1,423 bilhão. A vencedora do leilão de privatização foi a empresa mineira Energisa S.A. O valor foi de 7,28% e representou o valor de R$ 96,5 milhões a mais do que o valor inicial previsto no leilão, com lance mínimo era de R$ 1,326 bilhão.

A GR RJ 010 Empreendimentos e Participações disputou o leilão com a Energisa.

