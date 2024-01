Equipes de busca encontram helicóptero que desapareceu há 12 dias com 4 pessoas em São Paulo

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (12), equipes de buscas localizaram o helicóptero que havia desaparecido com quatro pessoas a bordo, na região de Paraibuna, São Paulo. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.

A descoberta da aeronave foi anunciada pela Polícia Militar de São Paulo por meio de suas redes sociais. Segundo a publicação, o helicóptero foi encontrado graças ao trabalho da equipe Águia 24.

O helicóptero estava sem contato desde o último domingo (31), desencadeando uma operação de busca que mobilizou diversas instituições, incluindo a Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros de São Paulo.

A aeronave partiu da capital paulista no último dia do ano com destino a Ilhabela, no Litoral Norte do estado, para celebrar o réveillon. Entretanto, não chegou ao local planejado, desencadeando a preocupação das autoridades e o início das operações de busca.

🚨Em andamento🚨 Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo.



A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

