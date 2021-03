Erika Hilton é eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de SP

Rede Brasil Atual - A vereadora Erika Hilton (Psol) foi eleita nesta terça-feira 23 presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo. Erika é a primeira mulher negra e também a primeira pessoa trans na coordenação de uma Comissão de uma Casa Legislativa do país. Junto com ela, Eduardo Suplicy (PT) será o vice-presidente da do grupo.

O nome de Erika Hilton foi indicado pelo vereador Xexéu Tripoli (PSDB) e contou com o voto de todos os outros cinco parlamentares que formam a Comissão de Direitos Humanos da Câmara paulistana. Nas eleições de 2020, ela foi a mulher mais votada em São Paulo e no Brasil.

“Trabalharemos em projetos para minimizar o racismo em São Paulo. Para construir caminhos sólidos na luta antirracista a partir das instituições. A comissão pretende valorizar e aproximar os grupos que já atuam nessas frentes”, disse a vereadora à Carta Capital.

Erika é a primeira parlamentar do PSOL a presidir uma Comissão em São Paulo. “Além de, provavelmente, ser uma das primeiras mulheres trans a conseguir esse feito em todo o Brasil.”

A vereadora e ativista reafirmou a urgência de resgatar os valores dos direitos humanos. “É urgente nos reorganizarmos para, pedagogicamente, contra atacar e resgatar os valores dos direitos humanos, os direitos universais, a partir da luta concreta da nossa cidade, para denunciar violações de nossos direitos e criar mecanismos de prevenção e superação das mazelas e violências contra as maiorias sociais minorizadas”, concluiu.

Nas redes sociais, Erika comentou o resultado e agradeceu o apoio de todos: “Obrigada a todos que participaram, assinaram o abaixo assinado e torceram! É uma honra assumir a Comissão após o trabalho do querido Eduardo Suplicy”.

