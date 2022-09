Erika Hilton pede ao TRE-SP exclusão de postagens de Carla Zambelli

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual de São Paulo Erika Hilton (PSOL), candidata a deputada federal, pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que determine a retirada de publicações feitas pela deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) com ataques as urnas eletrônicas. A multa sugerida foi de R$ 50 mil por dia. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (28) pelo blog do Fausto Macedo.

De acordo com um trecho da petição, "o ataque à regularidade do processo eleitoral tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade do Estado Democrático de Direito e na confiança dos eleitores nas eleições".

A candidata do PSOL pediu que a deputada bolsonarista seja impedida "de veicular outras fake news sob pena de suspensão integral de seus perfis".

Segundo Zambelli, "a representação é mais uma tentativa da esquerda em censurar o amplo debate". "No vídeo em questão, a Deputada Federal Carla Zambelli informa à população que protocolou pedido de esclarecimentos ao juiz da 53ª Zona Eleitoral para que explique porque as urnas estavam sendo tratadas em local diverso do TRE, e quais as circunstâncias que envolveram a escolha de um sindicato para esta operação", disse.

"Não há nenhuma desinformação: é verdade que as urnas estavam sendo manipuladas em prédio que não pertence à Justiça Eleitoral, e é verdade que a Deputada Carla Zambelli protocolou um pedido de informações", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.