Erika Hilton quer que o Ministério Público investigue paralisação de cirurgias de prótese mamária para transexuais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) e a ativista Amanda Paschoal enviaram uma representação ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo que promotores investiguem a interrupção das cirurgias de próteses mamárias de silicone para pessoas transexuais nos hospitais do governo de São Paulo. O serviço não está sendo realizado desde 2019. Em junho de 2023, mais de 1 milhão de procedimentos cirúrgicos do tipo estavam travados na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Brasil. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a denúncia, "há fortes indícios de uma conduta transfóbica do Governo do estado de São Paulo, promovida pela Secretaria de Saúde, comandada pelo sr. Jean Gorinchteyn, por adotar uma política deliberada e planejada de gestores públicos que, com base em convicções pessoais e ideológicas, negam direitos à população trans e travesti".

continua após o anúncio

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo afirmou que a cirurgia deixou de ser oferecida por causa da paralisação das operações eletivas em decorrência da pandemia de coronavírus. E não foi retomada. O procedimento está previsto desde 2013 no conjunto de serviços voltados a pessoas transexuais, chamado de processo transexualizador, do SUS.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: