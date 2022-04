Erika Hilton vai ao MP com pedido para investigar gastos de motociata com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) entrou com uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para investigações sobre o custo de R$ 1 milhão pela Segurança Pública do Estado no policiamento da motociata em favor de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 15, na capital.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a parlamentar disse haver "fortes indícios" de utilização de dinheiro público para "fins de promoção pessoal" de Bolsonaro.

A parlamentar afirmou que a conduta de Bolsonaro pode ser interpretada como "ato de improbidade administrativa".

Registros de pedágios da Rodovia dos Bandeirantes apontaram que a motociata dessa sexta contou com 3.703 motos.

