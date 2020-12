Eris Bezerra, mãe de Crivella, morre aos 85 anos

Ainda não se sabe a causa da morte. O velório ocorrerá no Cemitério do Caju, na quarta-feira (30) edit

247 - Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, morreu na madrugada desta segunda-feira (28) aos 85 anos em seu apartamento em Copacabana, segundo o UOL. A causa da morte ainda não foi revelada.

Segundo o advogado do prefeito, o velório está marcado para a quarta-feira (30) no Cemitério do Caju.

Marcelo Crivella cumpre prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, e precisará de autorização da Justiça para comparecer ao velório da mãe. Ele foi afastado de suas funções como prefeito na última terça-feira (22), acusado de liderar um esquema conhecido como "QG da Propina".

