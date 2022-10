ES: Casagrande e Manato tem empate técnico, aponta Ipec nos votos válidos

Renato Casagrande (PSB) tem 53%, e o candidato do PL de Jair Bolsonaro, Manato, tem 47% edit

247 - Pesquisa do Ipec encomendada pela Rede Gazeta e divulgada neste sábado (29) indica empate técnico dentro da margem de erro, de três pontos percentuais, entre o candidato Renato Casagrande (PSB) tem 53%, e o candidato do PL de Jair Bolsonaro, Manato, com 47%.

Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Em votos totais, Casagrande tem 50% e Manato, 44%. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, aqueles que não sabem apontar espontaneamente em quem votariam são 10%.

Entre os eleitores capixabas, 90% afirmam que a decisão do seu voto é definitiva, e 10% declaram que ainda podem mudar de candidato até o dia da eleição.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro em 29 municípios capixabas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número ES-02718/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07761/2022.

