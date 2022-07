PT decide retirar pré-candidatura de Contarato para apoiar Renato Casagrande no Espírito Santo

Partido decidiu apoiar a reeleição do atual governador, Renato Casagrande, do PSB edit

247 - O PT decidiu nesta sexta-feira, 15, retirar a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo para apoiar a reeleição do atual governador, Renato Casagrande (PSB). O PT do ES agora reivindica a vaga de vice na chapa de Casagrande, informou Jackeline Rocha, presidente do diretório estadual.

Em nota, o PT reafirmou seu compromisso com o ES e destacou que Contarato seguirá ao lado do ex-presidente Lula na campanha nacional. "Importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo", diz o documento.

"São tempos duros, caminhos difíceis. E o compromisso do PT Espírito Santo é, junto com uma frente progressista, democrática, ampla, lutar para banir o retrocesso, olhar para frente de novo, ter esperança outra vez, crescer com a participação das pessoas. Hoje, essa esperança está representada pela chapa Lula/Alckmin", diz trecho da nota do PT.

