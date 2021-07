Escadaria Marielle Franco é vandalizada com saudação a Borba Gato

Revista Fórum - A Escadaria Marielle Franco, decorada com grafites em homenagem à vereadora carioca assassinada em 2018, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, também amanheceu depredada. A exemplo do outro caso de vandalismo registrado na madrugada desta sexta-feira (30), quando o monumento em homenagem ao guerrilheiro Carlos Marighella, localizado na região da Avenida Paulista, foi quase totalmente manchado de tinta, o produto utilizado na ação também era de cor vermelha.

Situada na Rua Cristiano Viana, altura do n° 200, a imensa figura do rosto de Marielle, que é circundado por palavras de ordem e de protesto na escadaria que liga duas vias paralelas em níveis diferentes do bairro de Pinheiros, foi parcialmente pintada com tinta vermelha e pichada com desenhos obscenos e com o número ‘666’. Há também uma saudação ao bandeirante Borba Gato, que teve a estátua erguida em sua homenagem incendiada no último (24) por membros de um grupo organizado que se identifica como Revolução Periférica.

