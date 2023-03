Escola alertou policiais sobre “comportamento suspeito” de aluno um mês antes do ataque

Apoie o 247

247 - A direção da antiga da Escola Estadual Roberto Pacheco (SP), onde um adolescente matou uma professora e feriu outras quatro pessoas, alertou a polícia sobre o "comportamento suspeito" do estudante um mês antes do atentado, que aconteceu nesta segunda-feira (27).

De acordo com o jornal Metrópoles, o adolescente de 13 anos vinha "apresentando um comportamento suspeito nas redes sociais, postando vídeos comprometedores como, por exemplo, portando arma de fogo, simulando ataques violentos".

A Polícia Militar prendeu o estudante. O delegado Marcus Vinícius Reis colheu mais de 30 depoimentos nesta segunda-feira, incluindo os de alunos que testemunharam o ataque.

De acordo com a escola, o adolescente teria enviado mensagens com fotos de armas a colegas via WhatsApp. "O aluno encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp. Alguns pais estão se sentindo acuados e amedrontados com tais mensagens e fotos", disse.



