Escola de São Paulo que registrou funcionária com Covid só fechou após pressão de professores, denuncia Apeoesp

Revista Fórum - A Escola Estadual Azevedo Júnior, em Santos, litoral paulista, continuou funcionando mesmo após uma funcionária ter testado positivo para Covid-19. A denúncia é do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e de outra funcionária do colégio, que pediu para não ser identificada.

De acordo com as denúncias, a agente de organização e caseira da escola contraiu o coronavírus e teve de continuar trabalhando, pois “a diretora agiu como se nada estivesse acontecendo”.

No entanto, na manhã desta terça-feira (2), “os professores se recusaram a entrar e a escola foi fechada”, segundo informações de Sonia Maciel, diretoria da Executiva Estadual da Apeoesp e Secretária de Organização das Subsedes e do Interior.

