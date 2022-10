Escola pega fogo na Zona Norte do Rio

A unidade particular atende crianças e adolescentes do maternal ao 9ª ano do ensino fundamental edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Centro Educacional Pássaro Azul pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (10), no bairro Turiaçu, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

A unidade particular atende crianças e adolescentes do maternal ao 9ª ano do ensino fundamental. Alunos estavam fantasiados em frente ao local por causa de uma comemoração de Dia das Crianças.

Os alunos foram retirados a tempo do colégio, na Estrada Otaviano.

Membros da Guarda Municipal, da Defesa Civil e da subprefeitura foram ao local.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.