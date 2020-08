Escolas de São Paulo devem reabrir apenas em 2021

247 - A possibilidade de as escolas do estado de São Paulo retomarem as aulas presenciais em outubro está sendo descartada por integrantes do governo de João Doria (PSDB).

Depois de o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP), ter anunciado que não iria aderir ao projeto de reabertura do , a hipótese está sendo descartada. O anúncio pegou o governo estadual desprevenido. Depois do comunicado de Covas, outros prefeitos devem seguir o exemplo do paulistano.governo estadual

Em ano eleitoral, os prefeitos ficaram impactados com o resultado de pesquisa do Datafolha que indicou serem contrários à volta às aulas 79% dos brasileiros e brasielrias, informa a jornalista Mônica Bergamo.

