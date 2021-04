Escuta telefônica de familiares de Adriano Nóbrega estava desligada durante encontro com ex-assessores de Flávio Bolsonaro

No dia 3 e 4 de dezembro de 2019, a esposa do ex-assessor Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, e o advogado de Flávio Bolsonaro, Luis Botto Maia, se encontraram com a mãe do miliciano e ex-assessora do senador, Raimunda Veras Magalhães, numa cidade do interior de Minas Gerais edit

247 - "Familiares e pessoas ligadas ao miliciano Adriano da Nóbrega estavam com o monitoramento telefônico da polícia interrompido no mesmo período em que houve o encontro com ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro em dezembro de 2019", revela reportagem desta sexta-feira (2) da Folha de S. Paulo.

Entre os dias 15 de novembro e 12 de dezembro de 2019, os alvos da operação Gárgula, que mirou a lavagem de dinheiro e a estrutura de fuga do miliciano, ficaram fora da escuta dos investigadores.

Segundo a Folha, no dia 3 e 4 de dezembro daquele ano, a esposa do ex-assessor Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, e o advogado de Flávio Bolsonaro, Luis Botto Maia, se encontraram com a mãe do miliciano e ex-assessora do senador, Raimunda Veras Magalhães, numa cidade do interior de Minas Gerais.

O encontro em Minas Gerais foi uma das razões para a prisão de Queiroz, apontado como operador financeiro da “rachadinha”. A medida foi revogada recentemente.

