Espanhola é presa após ofensas racistas a trabalhadores em Guarulhos

247 - Uma mulher de nacionalidade espanhola foi presa em flagrante pela Polícia Federal na madrugada desta quarta-feira (24), acusada de injúria racial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O caso ocorreu na área de desembarque do terminal e mobilizou agentes federais após denúncias feitas por passageiros que testemunharam as ofensas.

As informações foram divulgadas inicialmente pela Agência Estado, reproduzidas pelo UOL. Segundo a Polícia Federal, a mulher viajava em um voo da Latam procedente de São Luís, no Maranhão, quando protagonizou um episódio de agressões verbais direcionadas a trabalhadores envolvidos na operação de desembarque de bagagens.

De acordo com os relatos colhidos pela PF, passageiros informaram que a estrangeira dirigiu ofensas de cunho racial aos funcionários responsáveis pelo atendimento na chegada da aeronave. A corporação não detalhou se os trabalhadores pertenciam à administração do aeroporto ou à companhia aérea.

Passageiros enfrentaram atraso no desembarque

O episódio ocorreu após problemas operacionais registrados no desembarque do voo LA3613. Em nota, a Latam informou que os passageiros foram impactados pela indisponibilidade imediata de escadas cobertas para deixar a aeronave.

Segundo a companhia, o equipamento era necessário para garantir a segurança dos viajantes em razão das condições climáticas adversas, já que chovia no momento da chegada do voo ao aeroporto paulista.

A empresa acrescentou que o atraso provocado pela situação operacional resultou na perda de conexões por parte de alguns passageiros, que receberam assistência da companhia aérea, conforme previsto nos procedimentos de atendimento.

Polícia Federal efetuou prisão em flagrante

Após receber os relatos dos passageiros, a Polícia Federal realizou a prisão em flagrante da mulher por injúria racial. O caso foi registrado ainda durante a madrugada no terminal aeroportuário.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da suspeita nem informaram se ela permanece detida. Também não foram fornecidos detalhes adicionais sobre o teor das ofensas relatadas pelas testemunhas.

A investigação seguirá sob responsabilidade da Polícia Federal, que deverá apurar as circunstâncias do episódio e reunir os depoimentos necessários para o andamento do procedimento criminal.