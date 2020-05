Especialistas deixam comitê de combate à Covid-19 do governo Witzel

Os 11 integrantes do comitê científico montado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), entregaram seus cargos nesta quinta-feira (28). Movimento acontece após o secretário Edmar Santos ser exonerado por suspeitas de irregularidades edit

247 - A exoneração do secretário extraordinário de Acompanhamento da Covid-19, Edmar Santos, por suspeitas de desvios e irregularidades na aquisição de respiradores destinados ao combate à Covid-19, levou os 11 integrantes do comitê científico montado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC),a colocarem seus cargos à disposição.

“Achamos elegante protocolar e colocar as funções à disposição. Não sabemos se o novo secretário vai querer novo conselho”, disse o epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Roberto Medronho. Edmar Santos é investigado em um inquérito que apura desvios e irregularidades na aquisição de respiradores destinados ao combate à Covid-19.

Segundo reportagem do jornal O Globo, os ex-integrantes do grupo dizem que até o momento não foram procurados por Fernando Ferry, que assumiu a secretaria. A debandada acontece em meio ao crescimento dos casos do novo coronavírus no Estado.

Nesta quinta-feira (28), o Rio superou a China em número de mortos pela Covid-19, registrando 4.856 óbitos. Achina registra 4.638 mortes, segundo dados da Johns Hopkins University.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.