Especialistas recomendam lockdown em SP após aumento de internações e nova cepa do coronavírus

247 - O aumento das internações decorrentes da Covid-19 e a descoberta de uma nova cepa do coronavírus levou médicos e pesquisadores a defenderem o endurecimento de medidas para conter o avanço da doença, como a implantação de um novo lockdown em São Paulo. Segundo reportagem do UOL, o estado registra uma ocupação superior a 70% dos leitos de UTIs e a média móvel de mortes está no mesmo nível de agosto do ano passado.

"Neste momento, o que você precisa em São Paulo é um lockdown, como as cidades europeias acabaram fazendo depois que se deram conta do que era a variante do Reino Unido", disse Monica de Bolle, professora da Universidade Johns Hopkins e membro do Observatório Covid-19 BR.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova variante do coronavírus, identificada recentemente no Brasil, já está se espalhando por outros países. O governo de São Paulo, porém, vem resistindo a implantar um novo lockdown apesar dos alertas das autoridades de saúde.

O chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista(Unesp), Alexandre Naime, diz que a nova cepa do coronavírus oferece um risco de infecção 70% maior e “precisa ser encarado como de alto risco”. Ainda segundo ele, é preciso “determinar, sim, um fechamento mais restritivo, algo próximo de lockdown.

Ainda segundo os especialistas, o estado já deveria ter adotado a chamada fase vermelha do Plano São Paulo. Muitas regiões, porém, estão na fase laranja, que foi flexibilizada para permitir o funcionamento de algumas atividades econômicas.

