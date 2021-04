Esposa do deputado Fernando Cury, suspenso por assédio, ataca Isa Penna

Renata Cristina Meneguella Cury, esposa do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), que teve seu mandato suspenso por 6 meses por apalpar no plenário da Assembleia Legislativa a deputada Isa Penna (PSOL), agride a vítima do assédio nas redes sociais, chamando-a de "atriz" e "cara de santa" edit

247 - A mulher do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), afastado por assédio contra a deputada Isa Penna (PSOL), usou as redes sociais nesta sexta-feira (2) para agredir a vítima do assédio. Renata Cristina Meneguella Cury se posicionou a favor do marido, e chamou Isa de "atriz" e "cara de santa" .

O deputado foi afastado por seis meses de suas funções na Assembleia Legislativa, após votação na última quinta-feira (1º). A decisão foi unânime.

"Enquanto de um lado a atriz ganhava holofotes com olhares serenos e se vitimizando de tamanho sofrimento que passava, aqui tinha força e fé que segurava um lar que estava sendo apedrejado", disse Renata Cury.

A mulher do deputado mencionou também "o passado do funk", em referências às publicações feitas por Isa Penna nas redes sociais ouvindo e dançando o gênero musical.

Renata também colocou em dúvida as imagens e a versão da deputada sobre o assédio que sofreu de Cury. "Quem sofre assédio fica indignada, não escancara e vira estrela. Mas respeito, pois cada um reage de um jeito e tem seu ponto de vista".

